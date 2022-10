все новости группы







27 окт 2022 : Новая песня RISINGFALL



сегодня



Новая песня RISINGFALL



"Master Of The Metal", новая песня группы RISINGFALL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Rise Or Fall", выход которого запланирован на 18 ноября на Dying Victims Productions.



Трек-лист:



"Kamikaze"

"English Motor Biker"

"Dancing In The Fire"

"Rock Fantasy"

"Risingfall"

"Never Surrender"

"Arise In The Ashes"

"Master Of The Metal"







