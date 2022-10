сегодня



Новый ЕР SORROW & THE SPIRE выйдет осенью



Дебютный ЕР SORROW & THE SPIRE, получивший незамысловатое название "Sorrow & The Spire", будет выпущен 4 ноября на Crusader Records.



Трек-лист:



"My Misery Calling"

"Castles In The Air"

"In The City Tonight"

"One Million Reasons"

"I Still Believe"

"Under The Gun"







+0 -0



просмотров: 122