28 окт 2022 : Видео с текстом от DOGSFLESH



DOGSFLESH опубликовали официальное видео с текстом на песню “March Of The Damned”, которая взята из нового альбома “March Of The Damned”, релиз которого намечен на начало 2023 года.







