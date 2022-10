сегодня



Новое видео GUILLOTINE A.D.



"I Want To Believe", новое видео группы GUILLOTINE A.D., доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Born To Fall", выходящего 11 ноября, обложку для которого создал Eliran Kantor (Testament, Sodom, Kataklysm).



Трек-лист:



"Vultures Of Paradise"

"Exile"

"War First"

"Spiritual Insect"

"I Want To Believe"

"Born To Fall"

"Hammer"

"Madness Of The Gods"







