Обложка и трек-лист нового альбома DEPRESSIVE WITCHES



DEPRESSIVE WITCHES заключили соглашение с лейблом Wormholedeath, на котором 25 ноября состоится релиз нового альбома "Distant Kingdoms".



Трек-лист:



"Distant Kingdoms"

"In The Hall Of The Sleeping King"

"Oh My Dear Wyvern"

"Wizard! Open The Gates!"

"Pit Of Goblins"

"Tonight I Will Hide My Heart In Space"

"Forgotten Icebergs"

"Cancel Your Wedding And Fuck The Witch"

"A Land To Lead"







просмотров: 161