Новое видео DREAMS OF VENUS

"Cause Of Death", новое видео группы DREAMS OF VENUS, в состав которой входят Jimmy Schulman (Hades, Vessel Of Light, Cassius King), Addie Flaxx (Massive Internal Complications, Pound Of Flesh) и Kirke J Blankenship (Ours), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, релиз которого намечен на 30 января.







