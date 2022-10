30 окт 2022



Видео с текстом от TERRIBLE SICKNESS



TERRIBLE SICKNESS опубликовали официальное видео с текстом к композиции “Slaves to Decay”, которая включена в новую работу “Flesh for the Insatiable”, выходящую 18 ноября.



Трек-лист:



Carnage

Living Disembowelment

Winds of Extinction

Crown of Discreation

Slaves to Decay

Bloody Guts

Dethroned Immortality

Revenge

Voracious Persecutor

Putrid Infection

Feeding Fatal Fairies (Defleshed Cover)







+0 -0



( 1 ) просмотров: 258