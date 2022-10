сегодня



Новая песня T.O.M.B.



“In the Ugly Dark”, новая песня T.O.M.B,, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Terror Winds”, выход которого намечен на Dark Essence Records.



Трек-лист:



1. Terror Winds

2. In the Ugly Dark

3. Wraiths

4. Hatred to All

5. Frost Tyrants

6. Reincarnation







