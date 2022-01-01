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*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 21
*Участники PARADISE LOST в HOST 17
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 16
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Munroe's Thunder

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Видео с текстом от MUNROE'S THUNDER



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Группа MUNROE'S THUNDER, в состав которой входят бывший вокалист METAL CHURCH Ronny Munroe, гитаристы Mark Pearce и Justin Zych, басист RC Ciejek и барабанщик Rick Ward, опубликовала официальное видео с текстом к композиции "Echoes Of The Dead", которая взята из нового альбома The Black Watch, выходящего 11 ноября на RFL Records & Entertainment:

"Battle Cry"
"The Black Watch"
"Awaken The Fire"
"Gray Hall"
"Babbington Mary"
"Brace For The Night"
"Dead Man's War"
"Falkirk"
"Thirty Years War"
"Echoes Of The Dead"
"The Executioner"

MUNROE'S THUNDER Featuring Former METAL CHURCH Vocalist RONNY MUNROE To Release New Album In November; "Echoes Of The Dead" Lyric Video Streaming




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