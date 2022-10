сегодня



Видео с текстом от MUNROE'S THUNDER



Группа MUNROE'S THUNDER, в состав которой входят бывший вокалист METAL CHURCH Ronny Munroe, гитаристы Mark Pearce и Justin Zych, басист RC Ciejek и барабанщик Rick Ward, опубликовала официальное видео с текстом к композиции "Echoes Of The Dead", которая взята из нового альбома The Black Watch, выходящего 11 ноября на RFL Records & Entertainment:



"Battle Cry"

"The Black Watch"

"Awaken The Fire"

"Gray Hall"

"Babbington Mary"

"Brace For The Night"

"Dead Man's War"

"Falkirk"

"Thirty Years War"

"Echoes Of The Dead"

"The Executioner"







+0 -0



просмотров: 20