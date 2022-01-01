Видео с текстом от MUNROE'S THUNDER

Группа MUNROE'S THUNDER, в состав которой входят бывший вокалист METAL CHURCH Ronny Munroe, гитаристы Mark Pearce и Justin Zych, басист RC Ciejek и барабанщик Rick Ward, опубликовала официальное видео с текстом к композиции "Echoes Of The Dead", которая взята из нового альбома The Black Watch, выходящего 11 ноября на RFL Records & Entertainment:
"Battle Cry"
"The Black Watch"
"Awaken The Fire"
"Gray Hall"
"Babbington Mary"
"Brace For The Night"
"Dead Man's War"
"Falkirk"
"Thirty Years War"
"Echoes Of The Dead"
"The Executioner"
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