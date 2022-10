сегодня



Новое видео GRAVE OF SACRIFICE



"Land Of Decay", новое видео группы GRAVE OF SACRIFICE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Land Of Decay, выходящего 18 ноября:



"Blind Maze"

"Kneel Down"

"Broken Thoughts"

"Macron"

"Land Of Decay"







