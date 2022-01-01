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SWANSONG нашли лейбл



Группа SWANSONG объявила о заключении контракта с лейблом Noble Demonm, на котором состоится релиз дебютного альбома:



«Для нас большая честь и удовольствие объявить, что мы начали работу над нашим первым полноформатным альбомом с Noble Demon Records! Это огромное событие для нас! Запись альбома уже началась. Мы хотим поблагодарить всех вас, это всё для вас! Спасибо, что слушаете нашу музыку и поддерживаете нас! Спасибо Noble Demon за то, что увидели наш потенциал. Мы благодарны, что присоединились к впечатляющему реестру Noble Demon со многими потрясающими группами (Dawn Of Solace, Mercury Circle, Night Crowned, Gomorra, Kaunis Kuolematon, Zornheym, Oceanhoarse, Humavoid и др.), которые мы уважаем! Вместе с удивительными партнёрами Noble Demon & Heavy Metal Heart Agency мы продолжаем путь Swansong. ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ СОЗДАДИМ ПОТРЯСАЮЩИЙ АЛЬБОМ!!!»







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