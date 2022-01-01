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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 46
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 19
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 19
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Swansong

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SWANSONG нашли лейбл



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Группа SWANSONG объявила о заключении контракта с лейблом Noble Demonm, на котором состоится релиз дебютного альбома:

«Для нас большая честь и удовольствие объявить, что мы начали работу над нашим первым полноформатным альбомом с Noble Demon Records! Это огромное событие для нас! Запись альбома уже началась. Мы хотим поблагодарить всех вас, это всё для вас! Спасибо, что слушаете нашу музыку и поддерживаете нас! Спасибо Noble Demon за то, что увидели наш потенциал. Мы благодарны, что присоединились к впечатляющему реестру Noble Demon со многими потрясающими группами (Dawn Of Solace, Mercury Circle, Night Crowned, Gomorra, Kaunis Kuolematon, Zornheym, Oceanhoarse, Humavoid и др.), которые мы уважаем! Вместе с удивительными партнёрами Noble Demon & Heavy Metal Heart Agency мы продолжаем путь Swansong. ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ СОЗДАДИМ ПОТРЯСАЮЩИЙ АЛЬБОМ!!!»

SWANSONG - Melodic Death Metal Act Signs To Noble Demon; Band To Re-Release Winter Maiden EP




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