Новая песня METHANE



“Thin The Herd”, новая песня группы METHANE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Kill It With Fire", выход которого запланирован на 2023 год.



Трек-лист:



“Kill It With Fire”

“Accuser (Of The Brethren)”

“Declare Chaos”

“Shock And Awe”

“A Blood Red Sky” (feat. CJ Scioscia)

“Down In The Gutter”

“Thin The Herd”







просмотров: 100