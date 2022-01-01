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*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*Вокалист DEVILDRIVER также отреагировал на слова BRUCE DICKI... 20
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Hild

*
Страна
SwedenШвеция
Стиль
-
| - |

|||| 5 ноя 2022

Новый проект HILD



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В мире, где все вещи умирают, готовится очень амбициозный проект. Проект, который будет представлен в виде серии эзотерических картин в условиях совместного творческого союза между жестокой шведской металлической группой Hild, возглавляемой Lars'ом Broddesson'ом (ex-Marduk, Funeral Mist session, Black Altar session), и аргентинским художником/автором Aldo Valgorth'ом Requena (Hammerblaze Designs, Deströyer 666, Paragon, Skiltron).

Это слияние мистики старых языческих тем в сочетании с музыкой и искусством для создания брутального величия нордической первобытной природы валькирий. Картины коррелируют с песнями и образами валькирий, о которых рассказывается в дебютном альбоме Hild "ValFreiya", а также со сверхъестественной работой, стоящей за ним.

HILD Feat. Former MARDUK Drummer LARS BRODDESSON Teams Up With Artist VALGORTH For New Project




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