SHINING WIZARD на Horror Pain Gore Death Productions



SHINING WIZARD заключили контракт с лейблом Horror Pain Gore Death Productions, на котором второго декабря состоится релиз альбома "Tournament Of Death".



Трек-лист:



"Gutwrench”

“Exalted”

“Deadly Flower”

“Devil In The Mirror”

“Bossman Killer”

“Dying On A Razor’s Edge”







