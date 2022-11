сегодня



ONE LAST DAY нашли барабанщика



ONE LAST DAY опубликовали следующее сообщение:



«Приветствуем появление Andy Scott'a на барабанах. Вы, вероятно, уже видели его игру, но теперь мы хотим объявить его официальным участником коллектива!»



Andy: «Привет, ребята. Как некоторые из вас знают, последние несколько месяцев я подменял Adrian'а на некоторых концертах. Я рад подтвердить, что присоединился к One Last Day в качестве нового штатного барабанщика. Я играю на барабанах уже более 20 лет в различных рок-, металл- и поп-группах. Я с нетерпением жду работы с ребятами над новым материалом и множеством новых шоу. Adrian решил полностью посвятить себя семье и карьере, и мы желаем ему всего наилучшего!»





