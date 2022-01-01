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*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 31
*CORONER начнут запись зимой 30
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 13
*DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH работают и над студийным, и... 9
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One Last Day

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ONE LAST DAY нашли барабанщика



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ONE LAST DAY опубликовали следующее сообщение:

«Приветствуем появление Andy Scott'a на барабанах. Вы, вероятно, уже видели его игру, но теперь мы хотим объявить его официальным участником коллектива!»

Andy: «Привет, ребята. Как некоторые из вас знают, последние несколько месяцев я подменял Adrian'а на некоторых концертах. Я рад подтвердить, что присоединился к One Last Day в качестве нового штатного барабанщика. Я играю на барабанах уже более 20 лет в различных рок-, металл- и поп-группах. Я с нетерпением жду работы с ребятами над новым материалом и множеством новых шоу. Adrian решил полностью посвятить себя семье и карьере, и мы желаем ему всего наилучшего!»



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