Новое видео GRIEFBRINGER



“A Warlock”, новое видео GRIEFBRINGER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “The Horrible Wilting”, выход которого намечен на 18 ноября на Church of Crow Records.



Трек-лист:



01. Blind Harbinger

02. Disfigurement

03. A Warlock

04. Ghosts of the Desert

05. Grimace of Madness

06. The Horrible Wilting

07. Obeying the Owl

08. The Creeper







