6 ноя 2022 : Новое видео LOUD SOLUTION



Новое видео LOUD SOLUTION



“Not Provided”, новое видео LOUD SOLUTION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Throwback”, релиз которого намечен на второе декабря.



Трек-лист:



01. These Times,

02. Face To Face,

03. Amid My Heart,

04. Not Provided,

05. Love & Faith,

06. City Of Pride,

07. Time To Say Goodbye,

08. Throwback,

09. Past Dark Nights,

10. Don’t Come Back.







