сегодня



Новая песня THE RIVEN



“Peace and Conflict”, новая песня THE RIVEN, доступна для прослушивания ниже. Этот взят из нового альбома ”Peace and Conflict”, релиз которого намечен на 25 ноября на The Sign Records.



Трек-лист:



On Time

The Taker

Peace and Conflict

La Puerta del Tiempo

Sorceress of the Sky

On Top of Evil

Fly Free

Sundown

Death







+0 -0



просмотров: 131