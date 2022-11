сегодня



Новое видео DRYAD



"Black Smoke", новое видео DRYAD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "The Abyssal Plain", выход которого намечен на 20 января на Prosthetic Records.



Трек-лист:



1. Counterillumination

2. Bottomfeeder

3. Brine Pool Abberation

4. Trenches

5. Loki’s Castle

6. Hadal

7. Pompeii Worm

8. Chimera Monstrosa

9. Abyssal Plain

10. Black Smoke

11. Raptures of the Deep

12. Eutrification

13. A Nagging Thought







