Видео с текстом от INFALL



“Triumphant March”, новая песня INFALL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Far”, релиз которого намечен на 14 ноября.



Трек-лист:



Check Pulse

Heritage

Not Even a Scratch

Triumphant March

Spring Peace

Love, Karina

Good Morning Lethargy

Mistress of Disorder

Stamina

Because of the Blue

Man Down

Forever Mine







