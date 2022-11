все новости группы







6 ноя 2022 : Новое видео HOSTAGE



сегодня



Новое видео HOSTAGE



"Afterall", новое видео HOSTAGE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "MEMENTO MORI", выпущенного 28 октября на ADA/Warner Music Central Europe.



Трек-лист:



The Swarm

Cancer

Vanitas

Ark

Don’t Let Me Down

Fantasy

Relapse

Curtain Fall

Rebellion (feat. Henning Wehland & Dave Gappa)

Break The Cycle

Execution

Hollow Earth

M.U.T.O. (feat. Marius Wedler of Alleviate)

Game Over (feat. Christopher Wieczorek)

Afterall







