Новая песня MOS GENERATOR



“Aja-Minor,” новая песня MOS GENERATOR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Time//Wounds,” выход которого намечен на 10 декабря.



Трек-лист:



1. Aja-Minor

2. (Don’t) Wait Until Tomorrow

3. Burn Away The Years

4. Getting Good At Revenge

5. Only Yesterday

6. Until We Meet Again (Parts I-IV)







