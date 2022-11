сегодня



UNTIMELY DEMISE выпустили альбом



UNTIMELY DEMISE выпустили альбом "Maverick", который доступен на цифровых платформах. Версия на физическом носителе будет доступна с 26 ноября.



Трек-лист:



"Throes of Inebriation"

"Orchestration of Misinformation"

"Maverick"

"Ring of Steel"

"Melodies Inside"

"They Left Nothing"

"Living Skies"

"Neptune"

"Tomorrow's Mirror"







