сегодня



Видео с текстом от HIGHLORD



HIGHLORD выпустят новую работу, получившую название "Freakin' Out of Hell", девятого декабря на Rockshots Records.



Трек-лист:



“Prelude To Hell”

“Soul Sucker”

“Freakin’ Out Of Hell”

“Sweet Unknown”

“Off The Beaten Path”

“Hollow Space”

“If You Say Yes”

“Eyes Open Wide”

“The Devil’s Doorbell”

“Fallen From Grace”

“One Eyed Jack”



Официальное видео с текстом к “Eyes Open Wide” доступно ниже.







+0 -0



просмотров: 165