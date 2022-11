все новости группы







9 ноя 2022 : Новое видео CYPHER16



Новое видео CYPHER16



"Another High", новое видео группы CYPHER16, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома It’s A Long Way Back (From This Road), выходящего в начале следующего года на Constant Evolution Records.







