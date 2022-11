сегодня



Новое видео IMPERIUM DEKADENZ



"Memories... A Raging River", новое видео группы IMPERIUM DEKADENZ, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Into Sorrow Evermore, выходящего 20 января в следующих вариантах:



- Wooden Box Edition: 6 Page Digisleeve, Bonus Demo CD “Promo 2005”, Coverflag, Pendant, Patch (limited to 300 worldwide)

- 2 LP Gatefold White (limited to 300 worldwide)

- Tape Edition - GREY with gold print (limited to 100 worldwide)

- 2 LP Gatefold BLACK

- 6 Page Digisleeve

- 6 Page Digisleeve & Shirt

- Full Digital Album



Трек-лист:



"Into Sorrow Evermore"

"Truth Under Stars"

"Aurora"

"Elysian Fields"

"Forests in Gale"

"Awakened Beyond Dreams"

"November Monument"

"Memories... A Raging River"







