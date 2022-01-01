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*Умер Дэн Маккаферти 49
*CORONER начнут запись зимой 32
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 13
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 13
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Faal

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Погиб гитарист FAAL



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Группа FAAL опубликовала следующее сообщение:

«С глубоким прискорбием сообщаем вам о кончине нашего друга и коллеги по группе Паскаля Вервеста. Как многие из вас знают, он боролся за свою жизнь после трагической аварии в прошлую субботу вечером, но проиграл битву во вторник 8 ноября.

От имени семьи мы благодарим вас за интерес и заботу. Все соболезнования, выраженные здесь, будут переданы семье, что они искренне ценят. В ближайшее время будет открыт онлайн-реестр соболезнований.

Мы надеемся, что вы уважаете конфиденциальность и время, необходимое семье и близким друзьям для принятия соответствующих мер.

Еще раз спасибо за поддержку. Мы знаем, что жизнь Паскаля затронула не только нас, но и многих из вас на музыкальной сцене и за ее пределами. Храните это».



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