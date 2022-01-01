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Погиб гитарист FAAL



Группа FAAL опубликовала следующее сообщение:



«С глубоким прискорбием сообщаем вам о кончине нашего друга и коллеги по группе Паскаля Вервеста. Как многие из вас знают, он боролся за свою жизнь после трагической аварии в прошлую субботу вечером, но проиграл битву во вторник 8 ноября.



От имени семьи мы благодарим вас за интерес и заботу. Все соболезнования, выраженные здесь, будут переданы семье, что они искренне ценят. В ближайшее время будет открыт онлайн-реестр соболезнований.



Мы надеемся, что вы уважаете конфиденциальность и время, необходимое семье и близким друзьям для принятия соответствующих мер.



Еще раз спасибо за поддержку. Мы знаем, что жизнь Паскаля затронула не только нас, но и многих из вас на музыкальной сцене и за ее пределами. Храните это».





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