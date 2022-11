сегодня



Новое видео PIERCE THE VEIL



Emergency Contact, новое видео группы PIERCE THE VEIL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Jaws Of Life", выход которого намечен на десятое февраля на Fearless Records:



01. Death Of An Executioner

02. Pass The Nirvana

03. Even When I'm Not With You

04. Emergency Contact

05. Flawless Execution

06. The Jaws Of Life

07. Damn The Man, Save The Empire

08. Resilience

09. Irrational Fears (Interlude)

10. Shared Trauma

11. So Far So Fake

12. Fractures http://www.piercetheveil.net/







