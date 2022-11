сегодня



Новая песня WOODS OF DESOLATION



"Illumination", новая песня WOODS OF DESOLATION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Falling Tide", выход которого намечен на девятое декабря на Season of Mist.



Трек-лист:



01. Far From Here (07:02)

02. Beneath a Sea of Stars (07:23)

03. Illumination (05:01)

04. The Falling Tide (06:32)

05. The Passing… (03:45)

06. Anew (06:39)







