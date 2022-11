сегодня



Новая песня ROKETS



"Break Free", новая песня ROCKETS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из одноимённого альбома, релиз которого намечен на девятое декабря на The Sign Records.



Трек-лист:



Burn Down the Wall

Destroyer

Break Free

Best Kept Secret

Straight from the Source

Cherry Kiss

Night Time

(Always) On the Line

Roots







