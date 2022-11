все новости группы







14 ноя 2022 : Новое видео BONECARVER



14 ноя 2022



Новое видео BONECARVER



"The Reckoning", новое видео группы BONECARVER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Carnage Funeral:



"Carnage Funeral"

"Ancient Atrocity"

"The Reckoning"

"Thorned"

"Pillars Of Tragedy"

"Morgue Desecrator"

"The Red Wake"

"Horror Disorder"

"Bereavement"







