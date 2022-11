14 ноя 2022



Новая песня GOMORRA



"War Of Control", новая песня группы GOMORRA, в состав которой входит гитарист DESTRUCTION Damir Eskic, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Dealer of Souls”, выход которого намечен на девятое декабря на Noble Demon.



Трек-лист:



Reflections Of Souls

War Of Control

A Chance For The Better

Stand United

Dealer

Isolation

Green Gold

Lost In Darkness

Rule Of Fear

All Is Lost

End Of The World







