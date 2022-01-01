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*Умер Дэн Маккаферти 52
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 27
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 22
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
*Почему ROB CAGGIANO ушёл из ANTHRAX 14
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Sewer Dwellers

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|||| 14 ноя 2022

Новая песня SEWER DWELLERS



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"The Cassandra Complex", новая песня группы SEWER DWELLERS, доступна для прослушивания ниже.

PolandвЂ™s SEWER DWELLERS Issue New Single вЂњThe Cassandra ComplexвЂќ




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