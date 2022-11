сегодня



Новый альбом FAKE NAMES выйдет весной



Группа FAKE NAMES, в состав которой входят Brian Baker (MINOR THREAT, DAG NASTY, BAD RELIGION), Michael Hampton (S.O.A., EMBRACE, ONE LAST WISH), Dennis Lyxzén (REFUSED, INTERNATIONAL NOISE CONSPIRACY, INVSN) и Johnny Temple (GIRLS AGAINST BOYS, SOULSIDE), выпустит новую работу, получившую название "Expendables", третьего марта на Epitaph Records. Первый сингл из этого релиза, "Delete Myself", доступен ниже.



Трек-лист:



01. Targets

02. Expendables

03. Delete Myself

04. Go

05. Don't Blame Yourself

06. Can't Take It

07. Damage Done

08. Madtown

09. Caught In Between

10. Too Little Too Late







