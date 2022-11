18 ноя 2022



Новое видео TETRAMENT



Depths, новое видео TETRAMENT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "THE PATH OF LEAST EXISTENCE", релиз которого намечен на начало декабря.







