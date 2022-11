18 ноя 2022



Видео с текстом от BLACKRAIN



"Raise Your Glass", официальное видео с текстом от группы BLACKRAIN, доступно для ниже. Эта песня взята из альбома "Untamed", выходящего 25 ноября на SPV / Steamhammer.



Трек-лист:



"Untamed"

"Kiss The Sky"

"Dawn Of Hell"

"All The Darkness"

"Demon"

"Summer Jesus"

"Set The World On Fire"

"Neon Drift"

"Blade Of Love"

"Raise Your Glass"

"Shut Down"

"The End" http://www.blackrain.fr/







