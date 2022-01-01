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*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 18
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*

Ryth

*
Страна
BahrainБахрейн
Стиль
-
| - |

|||| 20 ноя 2022

Видео с текстом от RYTH



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RYTH опубликовали официальное видео с текстом к новому треку ‘Explicit Name’, который взят из дебютной пластинки "Deceptor Creator", релиз которой намечен на первое декабря.




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