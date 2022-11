22 ноя 2022



Видео с текстом от HELLEVATE



HELLEVATE опубликовали официальное видео с текстом на песню The Purpose Is Cruelty, которая взята из выходящего 14 января ЕР The Purpose Is Cruelty:



"The Purpose Is Cruelty"

"Dagon"

"Buried Under Mistakes"

"Die Or Be Killed"

"(No) Further Action Is Required"







