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Hellevate

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|||| 22 ноя 2022

Видео с текстом от HELLEVATE



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HELLEVATE опубликовали официальное видео с текстом на песню The Purpose Is Cruelty, которая взята из выходящего 14 января ЕР The Purpose Is Cruelty:

"The Purpose Is Cruelty"
"Dagon"
"Buried Under Mistakes"
"Die Or Be Killed"
"(No) Further Action Is Required"

HELLEVATE Prepare To Unleash The Purpose Is Cruelty




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