сегодня



Видео с текстом от MYTHOSPHERE



Группа MYTHOSPHERE, в состав которой входят бывшие и нынешние участники Pale Divine, Beezlefuzz и Fates Warning, опубликовала официальное видео с текстом на песню "For No Other Eye", которая вошла в выпущенный 18 ноября дебютный альбом Pathological на Cruz Del Sur Music:



"Ashen Throne"

"King’s Call To Arms"

"For No Other Eye"

"Pathological"

"Walk In Darkness"

"Star Crossed"

"No Halo"

"Through The Night"







+0 -0



просмотров: 170