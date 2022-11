22 ноя 2022



Новое видео TURBID NORTH



"Slaves", новое видео группы TURBID NORTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Decline, выходящего 20 января:



"Eternal Dying"

"The Oppressor"

"Slaves"

"Life Over Death"

"Patients"

"Drown in Agony"

"The Old Ones"

"The Road"

