сегодня



Новое видео CATALYST



CATALYST выпустили новую работу "A Different Painting For A New World" 14 октября на Non Serviam Records. Альбом доступен на CD в диджипаке, на двойном виниле и в цифровом варианте.



Трек-лист:



"Gathering Of New Forces"

"To Unleash Thy Heinous Fate"

"The Last Warning"

"Worms And Locusts"

"Arise Of The Anathema"

"Paragon Of Devastation"

"Behold Thy Purification"

"Peripeteia"

"The Catalyst's End"

"A Different Painting For A New World"



Видео на "A Different Painting For A New World" доступно ниже. https://www.catalyst-official.com/







+0 -0



просмотров: 172