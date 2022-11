все новости группы







24 ноя 2022 : Новое видео BRAVELORD



Новое видео BRAVELORD



"Legendary War”", новое видео группы BRAVELORD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Power From The End Of The World.







