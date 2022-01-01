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Prognan

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24 ноя 2022 : PROGNAN готовят концептуальный альбом



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PROGNAN готовят концептуальный альбом



PROGNAN сообщили о том, что первым за десять лет студийным материалом станет концептуальная работа Naši Životi Više Ne Postoje, рассказывающая о солдате, принимавшем участие в событиях Первой Мировой Войны.







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