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Сын лидера RADIOHEAD и сын гитариста IRON MAIDEN выпускают сингл



Сын вокалиста RADIOHEAD Thom'a Yorke'a Noah и сын гитариста IRON MAIDEN Janick'a Jers'a Dylan второго декабря на независимом лейбле Sly-Tone представят композицию "Red Skies".



Dylan: «Я с нетерпением жду, когда все ее услышат. Я воодушевлен и в предвкушении как еще никогда не был в своей жизни».







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