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JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы
20
MOONSPELL отменили британский тур
16
Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог...
12
Новое видео STRATOVARIUS
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DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA
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Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»
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JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы
20
MOONSPELL отменили британский тур
16
Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог...
12
Новое видео STRATOVARIUS
12
DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA
11
все новости группы
Radiohead
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25 ноя 2022
:
Сын лидера RADIOHEAD и сын гитариста IRON MAIDEN выпускают сингл
20 сен 2016
:
Новое видео RADIOHEAD
4 май 2016
:
Новое видео RADIOHEAD
25 ноя 2015
:
Вокалист SLIPKNOT исполняет кавер-версию RADIOHEAD
13 фев 2015
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RADIOHEAD продолжают работать над новым альбомом
28 июн 2011
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Новый трек от RADIOHEAD
15 фев 2011
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Детали нового альбома RADIOHEAD
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Сын лидера RADIOHEAD и сын гитариста IRON MAIDEN выпускают сингл
Сын вокалиста RADIOHEAD Thom'a Yorke'a Noah и сын гитариста IRON MAIDEN Janick'a Jers'a Dylan второго декабря на независимом лейбле Sly-Tone представят композицию "Red Skies".
Dylan: «Я с нетерпением жду, когда все ее услышат. Я воодушевлен и в предвкушении как еще никогда не был в своей жизни».
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Сообщений нет