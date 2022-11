сегодня



Гитарист POWER QUEST исполнил кавер-версию THREE DAYS GRACE



Гитарист POWER QUEST George “The Kid” Karafotis вместе с братом Evan'ом Noct'ом (Oceandvst) и финалистом греческого конкурса X-Factor JCJO исполнил кавер-версию THREE DAYS GRACE “Never Too Late” — видео доступно ниже.







