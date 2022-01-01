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Новое видео HOST



Hiding From Tomorrow, новое видео проекта HOST, в состав которого входят Greg Mackintosh и Nick Holmes, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома IX, выход которого намечен на 24 февраля на Nuclear Blast Records. https://officialhost.co.uk/







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