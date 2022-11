сегодня



Новая песня GREEN KING



Steel On Ice, новая песня GREEN KING, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома “Hidden Beyond Time”, выход которого намечен на 16 декабря:



Gates of Annihilation

Godkiller

Prelude to Massacre

Steel On Ice

Taunter’s Theme

Tervakiituri

Where Speedian Dwells

Lifetakers







+0 -0



просмотров: 150