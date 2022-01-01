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*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 21
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 14
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 13
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 11
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Green King

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Страна
FinlandФинляндия
Стиль
-
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|||| сегодня

Новая песня GREEN KING



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Steel On Ice, новая песня GREEN KING, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома “Hidden Beyond Time”, выход которого намечен на 16 декабря:

Gates of Annihilation
Godkiller
Prelude to Massacre
Steel On Ice
Taunter’s Theme
Tervakiituri
Where Speedian Dwells
Lifetakers




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