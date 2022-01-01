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Ricochets

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29 ноя 2022 : Новая песня RICOCHETS



сегодня



Новая песня RICOCHETS



«Shooting Star», первая за 17 лет композиция норвежских рокеров RICOCHETS, доступна для прослушивания ниже.







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