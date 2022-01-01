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*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 12
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 11
*Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки» 10
*PANTERA получили фигурки FUNKO 8
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Legado de una Tragedia

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|||| сегодня

Новое видео LEGADO DE UNA TRAGEDIA



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“La Procesión de las Ánimas”, новое видео LEGADO DE UNA TRAGEDIA, доступно для просмотра ниже.




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