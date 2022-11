сегодня



Новая песня KOMMANDANT



"Titan Hammer", новая песня группы KOMMANDANT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Titan Hammer, выход которого запланирован на 23 января на ATMF:



"The Arrival"

"Titan Hammer"

"Atlantean Deathmarch"

"Siberian Overthrow"

"Sublimation Of Resistance"

"Spannungsfelder"

"The Sentinel"

"Mechanized Annihilator"







+0 -0



просмотров: 99